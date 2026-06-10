会社に電車代を申請するとき、「経理が確認しやすいように」「定期券の経路に合わせたほうが楽だから」と考えて、実際に使った経路とは違う高い経路で申請している人もいるかもしれません。 しかし、交通費精算は原則として実際に発生した費用を申請するものです。差額が3000円でも、事実と異なる申請を続けると、不正受給と見なされる可能性があります。経理部に迷惑をかけないためにも、自己判断ではなく会社のルー