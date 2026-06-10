急な入院や手術で医療費が高額になり、窓口で30万円を支払うことになった場合、「あとから自動で払い戻されるのだろうか」と考える人もいるかもしれません。 高額療養費制度を利用すれば自己負担を軽減できる場合がありますが、原則として申請が必要となります。手続きをしなければ、払い戻しを受けられないケースもあるため、申請方法を確認しておくことが大切です。 今回は、高額療養費制度の仕組みについて