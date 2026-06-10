きのう（9日）夜、宇都宮市の住宅で火事があり、女性1人が死亡しました。きのう（9日）午後11時すぎ、宇都宮市陽東の2階建て住宅で「建物が燃えている」と近くに住む住民から110番通報がありました。警察によりますと、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、家にいた女性1人の死亡がその場で確認されました。また、この家に住む高橋進さん（72）も顔や手などにやけどを負い、病院に運ばれました。警察は亡くなった女性の身元