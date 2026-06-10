◇ナ・リーグロッキーズ−カブス（2026年6月9日デンバー）ロッキーズの菅野智之投手（36）が9日（日本時間10日）、本拠地で、チーム最多の今季6勝目を狙い先発登板予定。相手カブスは鈴木誠也外野手（31）が「6番・右翼」でスタメンに名を連ねている。両者は3月のWBCでも共に戦った「侍仲間」。昨季8月2日の対戦では菅野が2打数無安打に封じた。菅野が「侍戦士」を封じて6勝目を手にするか。鈴木が右腕から「メジャー