移動中や待ち時間などの、ちょっとしたスキマ時間に、頭のスイッチを少しだけ切り替えてみませんか？ 普段なにげなく使っている言葉も、パズルとして向き合うことで新鮮なひらめきにつながります。今回は、グローバルな話題や日々の生活に欠かせない「あの場所」をテーマにした問題です。問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・横の並び：け ＋ □ ＋ ざ ＋ □・縦の並び（左）：え ＋