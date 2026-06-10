高温の溶融アルミニウムを金型に注入し、1万トン級のプレス機が瞬時に金型を締めると、わずか2分で大型の自動車構造部品が高精度に成形される。東風汽車のギガキャスト工場を訪れ、自動車製造が「数百点の部品を溶接・組立する方式」から「一体成形方式」へと進化する技術革新を間近で体感した。工場内では、1万トンと1万6000トンの超大型ダイカスト設備2基が整然と稼働しており、業界をリードする世界最大規模のギガキャスト生産