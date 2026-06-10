元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは6月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。圧巻のスタイルが際立つワンピース姿を公開しました。【写真】中川安奈の圧巻スタイル「六本木の雰囲気がすごく似合います」中川さんは「六本木でお仕事でした」とつづり、3枚の写真を投稿。黒いワンピースを身にまとい、ポーズを取っています。ぴったりとしたデザインで、ボディラインが強調されています。とても美