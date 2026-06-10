13年ぶりの全面刷新へ？日産は2026年4月14日に「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」という長期ビジョンを発表。同発表の中で、来年にも登場するのであれば13年ぶりの全面刷新を遂げる新型「スカイライン」の姿も公開されました。果たして新型はどんなクルマになるのでしょうか。ズバリ、筆者（工藤貴宏）が考えているのは、「フェアレディZ」のようなモデルチェンジです。【動画】これが日産「新型スカイライン」で