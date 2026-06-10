クマの目撃情報が相次いだ宇都宮市でクマ1頭が捕獲されましたが、2頭目のクマがいる可能性を否定できないことから、きょうも市内の全ての小中学校が休校となりました。【映像】宇都宮市でクマが捕獲される様子きのう午後2時ごろ、宇都宮市東簗瀬の住宅でオスのクマが捕獲されました。宇都宮市では6日以降、クマの目撃情報が住宅街や学校などで相次いでいました。警察によりますと、クマに関する通報はきのう午後1時以降あ