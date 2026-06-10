30年ぶりの開催となる「大相撲パリ公演」に向けて力士らが現地に入りました。【映像】パリ近郊の空港に到着した力士らの様子神志那諒リポ「およそ14時間のフライトを経て、力士らが、パリ近郊の空港に到着しました。（横綱）豊昇龍関の姿も見えます」13日から2日間の日程で開催される大相撲パリ公演のため9日、日本相撲協会の八角理事長や横綱・豊昇龍ら一行が現地入りしました。空港の到着ロビーでは、現地の相撲ファンらが