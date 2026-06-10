東京の伊豆大島の動物園でこの時期恒例のゾウガメの引っ越しが行われました。【映像】アシタバに釣られてのんびり歩くゾウガメ大島特産のアシタバに釣られてのんびり歩くのは、大島公園動物園で飼育されている世界最大級のリクガメ「アルダブラゾウガメ」です。元々は温暖なインド洋に生息しているため寒さに弱く、10月から5月の間は暖かい室内で過ごしています。大島公園動物園園長・鈴木仁さん「（引っ越す時期は）大体最