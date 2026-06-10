政府は、日本の国際通信の９９％を担う海底通信ケーブルと、地上の中継拠点「陸揚げ局」の防護策を強化する方針を固めた。関連法令を改正し、監視体制など安全管理についての技術基準やガイドライン（運用指針）を新たに策定する。地震や津波など災害対策として、老朽化施設の耐震性向上への支援制度も創設する。複数の政府関係者が明らかにした。海底ケーブルは安全保障上の重要インフラ（社会基盤）で、民間任せにせず国主導