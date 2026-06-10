アメリカ・スペースXの宇宙船に乗っている飛行士が、宇宙から撮影したオーロラの映像を公開しました。【映像】有人宇宙船「ドラゴン」から撮影したオーロラ丸い地球の夜空の上に蛇行するようにオーロラの美しい緑の帯が広がっています。NASAの宇宙飛行士ジェシカ・メイアさんは7日、スペースXの有人宇宙船「ドラゴン」から撮影したオーロラの映像をSNSで公開しました。メイアさんはこのオーロラについて、最近の太陽活動に