人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが、２０代の新恋人との最新ショットを公開した。１０日までに自身のインスタグラムを更新し、「ディズニーシー行ってきた」とカチューシャを着けて、年下の新恋人・神楽（かぐら）さんとのツーショットをアップ。体を寄せ合うショットや食事の写真なども載せている。この投稿にフォロワーからは「ふたり、口と鼻が似てる！いや、目も似てるぞ！」「顔が似てる」「イケメン美女」「息抜きデート