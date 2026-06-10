◆米大リーグガーディアンズ―ヤンキース（９日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）ヤンキースの２５歳の新鋭右翼手ジョーンズが、敵地のガーディアンズ戦に「６番・右翼」で先発出場し、２回にメジャー１４試合、３６打席目で初アーチとなる１号２ランを放った。２回無死一塁、右腕セコーニの１ボール後の真ん中カッターを強振。角度２５度、打球速度１１２・２マイル（約１８０・５キロ）のライナー