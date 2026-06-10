東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.10高値185.47安値184.61 186.37ハイブレイク 185.92抵抗2 185.51抵抗1 185.06ピボット 184.65支持1 184.20支持2 183.79ローブレイク ポンド円 終値214.55高値214.80安値213.50 216.37ハイブレイク 215.58抵抗2 215.07抵抗1 214.28ピボット 213.77支持1 212.98支持2 212.47ロ&#1254