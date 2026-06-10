東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.71高値9.77安値9.67 9.86ハイブレイク 9.82抵抗2 9.76抵抗1 9.72ピボット 9.66支持1 9.62支持2 9.56ローブレイク シンガポールドル円 終値124.61高値124.66安値124.24 125.19ハイブレイク 124.92抵抗2 124.77抵抗1 124.50ピボット 124.35支持1 124.08支持2 123.93ローブレイ