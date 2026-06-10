東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7030高値0.7071安値0.7005 0.7132ハイブレイク 0.7101抵抗2 0.7066抵抗1 0.7035ピボット 0.7000支持1 0.6969支持2 0.6934ローブレイク キーウィドル 終値0.5817高値0.5848安値0.5799 0.5893ハイブレイク 0.5870抵抗2 0.5844抵抗1 0.5821ピボット 0.5795支持1 0.5772