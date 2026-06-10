タレントのスザンヌ（39）が10日までに自身のインスタグラムを更新。麦わら帽に胴付長靴（ウェーダー）スタイルで。田植えしている姿を公開した。「今年で2年目になります#スザファーム#スザファーム米」と、麦わら帽＆胴付長靴姿で田植えをしている写真をアップ。そして、「熊本県山都町で田植えをさせていただきました」、「暑い中、みんなで声を掛け合いながら一列ずつまっすぐ進んでいく時間。泥だらけになる気持ち