【メキシコ市共同】11日に開幕するサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、イラン代表が米国での試合前日に現地入りできる見通しになった。ロイター通信が9日報じた。米国土安全保障省が明らかにしたとしている。イラン政府側は、代表の米国滞在を試合当日に限ると米国側から通告されたと主張したが、同省は「虚偽だ」と否定したという。1次リーグG組のイラン代表の試合は、15日と21日にそれぞれニュージーランド