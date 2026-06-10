今回は、後輩女子の誘いに乗った結果、家庭を失ったエピソードを紹介します。残業後、後輩女子と飲みに行き…「ある日、仕事でトラブルがあり、後輩の女性に残業をお願いして仕事を手伝ってもらったんです。そのお礼に何かしてあげようと思ったら、『飲みに付き合ってください』と言われ、居酒屋でビールを何杯も飲み、泥酔……。その後の記憶はあいまいですが、気づけば俺はその女性とホテルに行き、関係を持ってしまったようです