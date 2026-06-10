・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０２２７．３３（－１４５．８７） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４４３３．０６（－１８３．１６） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２０３．４３（＋４．１４） ・ロシア・ＲＴＳ １１０７．７８（＋２５．０４） 出所：MINKABU PRESS