・ＮＹダウ５０８７２．１１（＋８６．１０） 高値５１２６０．９２ 安値５０２１１．１２ ・Ｓ＆Ｐ５００７３８６．６５（－１９．０８） ・ナスダック総合指数２５６７８．８２（－２５０．８５） 出所：MINKABU PRESS