・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝８８．２０ドル（－３．１０ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４２８６．４ドル（－７７．０ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝６５０９．４セント（－３３３．１セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５８５．２５セント（＋２．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４１