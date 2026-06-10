９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比８６．１０ドル高の５万０８７２．１１ドルと３日ぶりに反発した。出遅れ銘柄に対して資金をシフトさせる動きがあって、全体相場の支えとなった。一方、半導体関連株には利益確定目的の売りが出た。 シャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞やホーム・デポ＜HD＞、ナイキ＜NKE＞が上昇。ブラックストーン＜BX＞やアンフェノール＜APH＞が大幅高となった。一方、