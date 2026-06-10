レアル・マドリーがアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレス獲得のために1億5000万ユーロ(約278億円)の巨額オファーを出したものの、アトレティコ・マドリーが拒否。さらにSNS上で「バルセロナ以上に笑わせてくれる」など嘲笑している。先日、R・マドリーでは会長選が行われた。フロレンティーノ・ペレス会長は再選した場合は、名前こそ明かしていなかったものの、ある「銀河系軍団」の選手獲得のために1億5000万ユーロのオフ