国立新美術館が、企画展「ピカソ meets ポール・スミス遊び心の冒険へ」の開幕を前にプレス向け内覧会を実施した。会場のレイアウトを手掛けたイギリス人デザイナー ポール・スミス（Paul Smith）が登壇。パブロ・ピカソ（Pablo Picasso）への思いや内装のこだわり、両者の共通点などについて語った。【画像をもっと見る】同展は、2023年にパリで開催されたピカソ没後50周年特別展「Picasso Celebration: The Collection In