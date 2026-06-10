大阪6月限ナイトセッション 日経225先物64440-960 （-1.46％） TOPIX先物3873.0-28.5 （-0.73％） シカゴ日経平均先物64525-875 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 9日の米国市場は、NYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。ホルムズ海峡付近で米軍のヘリコプター「アパッチ」が攻撃されたと報じられ、トランプ米大統領が自身のSNSに「この攻撃に対応する必要がある」と