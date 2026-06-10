国際月探査「アルテミス計画」の次期試験飛行の飛行士に選ばれたNASAのランディ・ブレスニック氏（右から2人目）ら4人（NASA提供・共同）【ワシントン共同】2028年に約半世紀ぶりとなる人類月面着陸を目指す国際月探査「アルテミス計画」で、米航空宇宙局（NASA）は9日、27年半ばにも実施する次期試験飛行に搭乗する米国とイタリアの飛行士4人を発表した。試験飛行では宇宙船オリオンに搭乗し、南部フロリダ州のケネディ宇宙セ