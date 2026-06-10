トヨタ自動車グループは９日、プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）から供給した電力で音楽を流すイベントを東京都渋谷区で開いた。１３日に開催する国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ（ＭＡＪ）」授賞式に向けた機運の盛り上げとともに、車離れが指摘される若者たちに興味を持ってもらうのが狙い。この日は、ＪＲ渋谷駅直結のイベントスペースで、スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）のクラウンと音楽