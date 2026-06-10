【マクドナルド】では、「ハッピーセット®」を買うと貰えるおもちゃのラインナップを、5月15日にリニューアル。今回のおもちゃに登場したのは、子どもから大人まで幅広い世代が夢中になっている、あのキャラクターです。そこで今回は、終売間近の可愛すぎるおもちゃを紹介します。 第2弾もいよいよ終盤へ！ 5月15日よりハッピーセットのおもちゃに登場しているのは、大人気の『ちいかわ』