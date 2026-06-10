男子ネーションズリーグ10日開幕バレーボール男子のネーションズリーグ予選ラウンド第1週中国大会は、10日に開幕する。日本バレーボール協会は9日、メンバー14人を発表。ファンからは様々な声が上がった。石川祐希、高橋藍が順当にメンバー入りし、昨年は代表活動に参加しなかった左の大砲・西田有志も約2年ぶりに復帰。一方、2024年パリ五輪で司令塔を務めた関田誠大の名はなかった。セッターで入ったのはチーム最年長36歳