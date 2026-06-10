きつい性格の兄嫁と暮らす母。2人の関係性を目の当たりにしたとき、知人は初めて母の辛さを理解しました。知人から聞いたお話を紹介します。 兄夫婦と暮らす母 私は40代の主婦です。 実家から徒歩15分の距離に住み、実家には母と兄夫婦がいます。 母は我慢強くて優しい人。一方の兄嫁はかなり気が強い人でした。 そして、母には強く当たることが多いようす。 母は愚痴を言うことが少なかったのですが、ときどき涙な