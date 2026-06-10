右代啓祐という男陸上の男子十種競技で、16年リオデジャネイロ五輪では旗手を務めた39歳・右代啓祐（国士館ク）が第一線を退く意向を表明した。12位だった日本選手権混成競技（岐阜）から一夜明けた8日、自身のSNSを更新。「十分すぎるほど競技と向き合い、お腹いっぱいになるまで十種競技を味わうことができました。たくさんの仲間や支えてくださった方々のおかげで、最高に楽しい競技人生でした」と競技生活の一区切りを報告し