ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１０日、サッカー北中米Ｗ杯（日本時間１１日開幕）について報じた。番組では主催国が交戦状態の国を受け入れるのは歴史上初めてのこととし、総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「イラン代表の周辺が騒がしくなっています」と紹介。イランのグループステージの３試合すべてがアメリカ国内で行われる予定だが、一度は入国ビザが発給されたものの、米国側から「