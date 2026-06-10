元ABCテレビでフリーのヒロド歩美アナウンサーが7日、自身のインスタグラムを更新。6月6日と7日に大阪・万博記念公園 東の広場で行われた、ダウンタウンの浜田雅功がCEOが務める音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル2026」にドラマーとして登場したことを報告した。 【写真】浜ちゃんとも息もピッタリ！プロのドラマーみたい 「ごぶごぶフェス2026終了」と投稿。「去年はSNS担当として参加しました