元ネイビーシールズ(米海軍の特殊部隊)の狙撃教官ブランドン・ウェッブ氏が、軍での訓練手法を子育てに応用し、子どもの自信やレジリエンス(精神的な強さ)を育てられると語った。 【写真】娘に政治教育北朝鮮へ家族旅行していた子どもに甘いアーティスト 同氏は著書の中で、プレッシャーの高い環境で培った「前向き思考」「自己コントロール」「冷静なコミュニケーション」が、家庭で