日本代表はナッシュビルSCの施設で練習を行う日本代表は現地時間6月8日、北中米ワールドカップ（W杯）のベースキャンプ地であるテネシー州・ナッシュビルに入った。なぜW杯の開催都市ではない同地を拠点にしたのか。そこにはアクセスの良さと、日本とナッシュビル市の意外な結びつきがあった。ナッシュビルは日本ではあまり馴染みがないが、ビジネス界では重要な拠点となっている。1980年前後に大手総合電機メーカー「東芝」が