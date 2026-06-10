高市早苗首相が首脳会談のために先月訪問した慶尚北道安東（アンドン）で出会った高校生から届いたメッセージを公開した。高市首相は9日、自身のX（旧ツイッター）に安東豊山（プンサン）高校の生徒たちから受けた日本語のメッセージの写真を投稿した。高市首相は「豊山高校の学生の皆さん一人ひとりが日本語で書いて下さったメッセージが私の元に届きました」とし「李在明（イ・ジェミョン）大統領と共に鑑賞した安東の縄花火にも