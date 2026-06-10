俳優チョン・ギョンホと少女時代のメンバーで女優のチェ・スヨンが、14年の交際の末に破局した。9日、芸能界によると、チェ・スヨンの所属事務所であるサラムエンターテインメントは、「（2人が）破局したのは事実だ」とし、「良い同僚として残ることにした」と明らかにした。チョン・ギョンホの所属事務所であるマネジメントオルムも、「破局したのは事実だ」と認めた。これに先立ち、この日オンラインコミュニティやSNSを中心に