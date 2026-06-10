8日に平壌（ピョンヤン）で開かれた朝中首脳会談では、これまで娘ジュエ氏に席を譲っていた金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の妻・李雪主（イ・ソルジュ）氏が久しぶりに「ファーストレディ」の位置に戻った。最近、北朝鮮当局が前面に出していたジュエ氏の姿は朝中のメディアでは見られなかった。これは、中国の習近平国家主席の国賓訪問に合わせて北朝鮮が正常国家の正常外交儀典を演出しようとした可能性が高い。同時に、