ホルムズ海峡上空で米軍ヘリコプターが墜落した中、イランのアッバス・アラグチ外相は、イラン領土周辺にいる外国軍は常に危険にさらされており、撤収すべきだと主張した。アラグチ外相は9日（現地時間）、X（旧ツイッター）への投稿で、「ホルムズ海峡は国際水域ではなく、イランとオマーンが共同で管轄する海域だ」とし、「われわれの領土周辺にいる外国軍は、自らのミスや単なる事故、あるいは交戦に巻き込まれる危険に常にさら