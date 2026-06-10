米軍は9日、米陸軍所属のアパッチヘリコプター撃墜への対応として、イランに対する攻撃を開始したと明らかにした。米中央軍はこの日、X（旧ツイッター）を通じて、「最高司令官（ドナルド・トランプ米国大統領）の指示に基づき、本日午後5時（米東部時間）からイランに対する自衛的攻撃を開始した」と発表した。続けて、「これは米軍アパッチヘリコプターが撃墜されたことに対する対応措置」とし、「正当な理由のないイランの攻撃