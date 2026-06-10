広島の末包昇大外野手（３０）が、逆襲への牙を研いでいる。春季キャンプから２軍暮らしが続く中、飽くなき向上心でバットを振り込む。加えて豊富な経験を若鯉たちに還元し、後進の成長の一翼も担う姿は頼もしい。「がむしゃら」という言葉を胸に、自身の課題と向き合いながら汗を流している。黙々とバットを振る。５月２７日に３０歳を迎えた末包は、若鯉に負けじと元気いっぱい。春季キャンプから２軍暮らし。「悔しさ？もち