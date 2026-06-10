純烈のリードボーカル・白川裕二郎が8日、来年3月末をもってグループの卒業を公式発表した。 関連記事：酒豪全開の赤西仁が健康診断で“健康体”を証明下戸の純烈・酒井一圭は脂肪肝と診断され余命宣告も 同グループは2007年に6名のメンバーで結成。2010年6月に「涙の銀座線」(ユニバーサルミュージック)でメジャーデビューしたが、鳴かず飛ばず。レコード会社