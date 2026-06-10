「西武４−３広島」（９日、ベルーナドーム）逆転負けの責任を背負った。広島・床田寛樹投手は「勝負どころで粘りきれなかった。３点も取ってくれたのに負けたのは、僕のせい」と唇をかんだ。リードを吐き出した五回の投球。悔しさだけが残った。３−１で迎えたこの回、先頭・滝沢の三塁へのバント内野安打をきっかけにピンチを招く。２死一、三塁から古賀悠に左前適時打を許すと、渡部にも左前へ運ばれ、試合は振り出しに戻