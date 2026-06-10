■ケムリ＆曽野のひらめき力光る二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦するテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（毎週水曜深1：55）。10日の放送では、7日に放送された1時間スペシャル「オカシ―パラダイスからの招待状」の未公開シーンを届ける。【番組カット】とっても楽しそう！笑顔のケムリ＆猪俣周杜＆二階堂高嗣7日放送回では、二階堂、ケムリ、猪俣がス