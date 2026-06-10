事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が10日までに自身のXを更新。モデルでタレントの藤田ニコル（28）に対する一部ユーザーの否定的なコメントに対し、藤田を擁護する形の投稿をした作家の乙武洋匡氏（50）に同調した。藤田は7日にXで投稿した、5月に誕生したことを報告した第1子を抱いてお宮参りをした着物姿の写真が話題に。このポストに多くの祝福が寄せられたが、一部では