横浜赤レンガ倉庫に、日本各地や海外からバーガーが集結する。6月12日から3日間開催されるのは「〜JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2026〜」。いったいどんなものなのか。27種のバーガーが集結「バガチャン」！バーガー日本一を決める大会も〜JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2026〜JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP、略して「バガチャン」。5回目の開催となる今回は、日本各地・海外から集結するグルメバーガーの販売と、全国から選ばれたシェフ