老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となる方からの質問です。Q：1965年生まれです。特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になります。65歳からは満額で受け取